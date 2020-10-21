Премьер Армении призвал народ к оружию, чтобы бороться до конца
Власть Армении заявила, что Азербайджан требует капитуляции Нагорного Карабаха. Поэтому премьер Армении Никол Пашинян призвал свой народ бороться до конца с оружием в руках. В Азербайджане сказали, что Армения не хочет мирного урегулирования конфликта.
Армяне должны бороться до конца во имя прав своего народа. Об этом Пашинян заявил в видеообращении на своей фейсбук-странице.
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Бороться во имя прав нашего народа – значит прежде всего взять оружие в руки и стоять на защите своей родины,
– сказал армянский лидер.
Что еще сказал Пашинян
- По словам Пашиняна, Армения сможет достичь приемлемого дипломатического решения, если народ встанет на защиту родины.
- Он также сказал, что Азербайджан не соглашается ни на что, кроме капитуляции Нагорного Карабаха.
Смотрите видеообращение Пашиняна:
Что сказали в Азербайджане
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев считает, что Армения не хочет урегулировать конфликт путем переговоров и об этом свидетельствует позиция Пашиняна. Об этом сообщает "Спутник Азербайджан".