Власть Армении заявила, что Азербайджан требует капитуляции Нагорного Карабаха. Поэтому премьер Армении Никол Пашинян призвал свой народ бороться до конца с оружием в руках. В Азербайджане сказали, что Армения не хочет мирного урегулирования конфликта.

Армяне должны бороться до конца во имя прав своего народа. Об этом Пашинян заявил в видеообращении на своей фейсбук-странице.

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Бороться во имя прав нашего народа – значит прежде всего взять оружие в руки и стоять на защите своей родины,

– сказал армянский лидер.

Что еще сказал Пашинян

По словам Пашиняна, Армения сможет достичь приемлемого дипломатического решения, если народ встанет на защиту родины.

Он также сказал, что Азербайджан не соглашается ни на что, кроме капитуляции Нагорного Карабаха.

Смотрите видеообращение Пашиняна: