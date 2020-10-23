Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поставил ультиматум министру здравоохранения Роману Примуле. Дело в том, что главу Минздрава на днях заметили ночью в ресторане без защитной маски. Теперь Бабиш требует его отставки.

Андрей Бабиш подчеркнул: либо Примула сам уйдет в отставку, либо его уволят. Его слова цитирует издание Blesk.cz.

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Детали инцидента

Журналисты заметили главу Минздрава поздно вечером 21 октября в ресторане, который должен был быть закрыт из-за жесткого локдауна в Чехии. Кроме этого, Примула был без защитной маски. Известно, что глава Минздрава встречался с действующим представителем партии Бабиша ANO.

Встреча состоялась буквально через несколько часов после того, как Примула объявил о новой серии ограничений для страны, в частности, по передвижению и закрытию почти всех розничных торговых точек.

Когда наш медицинский персонал борется на передовой, чтобы спасти жизни наших сограждан, это абсолютно недопустимо,

– подчеркнул Бабиш.

В то же время мэр Праги Зденек Гржиб сказал, что магистрат Праги выпишет штрафы за нарушение карантина министру и людям, с которыми он встречался в ресторане.

Что об этом говорит министр здравоохранения

Примула отказался добровольно уходить в отставку. По словам министра, он не сделал ничего плохого или противозаконного.

Зато глава ANO Фалтинек, с которым встречался глава Минздрава, извинился перед парламентом за свои действия. По его словам, инициатором встречи был он.

Коронавирус в Чехии: главное

За последние две недели в Чехии резко возросло количество больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране выявили более 14 тысяч новых больных COVID-19.

С учетом того, что население Чехии составляет чуть более 10 миллионов человек, это один из самых высоких уровней распространения болезни в ЕС.