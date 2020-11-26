Премьер Дании Метте Фредериксен не смогла сдержала слез во время визита на ферму, где уничтожили всех норок. Чиновница также извинилась перед фермерами за допущенную ошибку.

Фредериксен заметила, что многие люди потеряли дело своей жизни. Об этом сообщает DR.

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Это было очень эмоционально. Эта ферма принадлежит семье, где два поколения – отец и сын – профессионально выращивали норок. И тут за считанные дни дело всей их жизни уничтожено,

– подчеркнула премьер.

Во время речи Фредериксен пришлось на мгновение остановиться и вытереть слезы.

Что еще сказал премьер

Власти сделали ошибку, за которую нужно извиниться.

Все владельцы норковых ферм должны помнить: в уничтожении норок нет их вины, во всем виноват только коронавирус.

Датские власти должны наработать надлежащее решение по компенсациям всем владельцам ферм.

Что известно об уничтожении норок