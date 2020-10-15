Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал. Дискуссии возникли вокруг ее фото, которое опубликовали в глянцевом журнале Trend. На фото премьер в черном пиджаке с глубоким декольте.

Как сообщили в Yle.fi, фото вызвало критику со стороны пользователей социальных сетей.

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Люди утверждали, что такой образ точно неуместен для премьер-министра.

Скандальное фото Санны Марин / Фото Trend

Премьера также и поддержали в сети

Однако возмутились не все. Нашлись пользователи, которые защитили Санну Марин. Среди них были и женщины, и мужчины. Люди фотографировались в похожей одежде, позируя так же. Позже эти фото выкладывали в соцсети.

Вскоре появился хэштег #imwithsanna, означающий "я с Санной". Таких постов поддержки набралось более полутысячи. Люди уверяли, что такой скандал – это сексизм, ведь женщин судят по внешнему виду гораздо чаще, чем мужчин. Как пример, они напоминали фото президента России Владимира Путина с голым торсом.

К теме! Стоит отметить, что Санна Марин является самым молодым премьером мира. Недавно она вышла замуж за своего давнего партнера Маркуса Реккьойнена.