Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на фоне протестов подал в отставку. Парламент 6 октября проголосовал за назначение его преемника.

Новым премьером избрали Садыра Жапарова. Об этом сообщает российский Интерфакс. К теме В Киргизии против митингующих применили тяжелую технику, но безуспешно: видео Что известно о Садыре Жапарове Жапаров – бывший депутат парламента Киргизии. На пост главы правительства его выдвинула оппозиция. Известно, что Жапаров с 2018 года отбывал 11-летнее наказание по обвинению в захвате заложника. Однако накануне протестующие освободили Жапарова из колонии. Что происходит в Киргизии После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули протесты. Со временем они превратились в столкновения с силовиками.

По меньшей мере 1 человек погиб, еще сотни ранены.

Протестующие штурмовали президентскую резиденцию. Многие ведущие политики подали в отставку

В стране назначили новые парламентские выборы.