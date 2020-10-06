Премьер Киргизии ушел в отставку: известно имя преемника
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на фоне протестов подал в отставку. Парламент 6 октября проголосовал за назначение его преемника.
Новым премьером избрали Садыра Жапарова. Об этом сообщает российский Интерфакс.
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Что известно о Садыре Жапарове
Жапаров – бывший депутат парламента Киргизии. На пост главы правительства его выдвинула оппозиция.
Известно, что Жапаров с 2018 года отбывал 11-летнее наказание по обвинению в захвате заложника. Однако накануне протестующие освободили Жапарова из колонии.
Что происходит в Киргизии
- После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули протесты. Со временем они превратились в столкновения с силовиками.
- По меньшей мере 1 человек погиб, еще сотни ранены.
- Протестующие штурмовали президентскую резиденцию. Многие ведущие политики подали в отставку
- В стране назначили новые парламентские выборы.