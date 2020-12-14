Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на протесты, бушующие в стране. Ранее появилась информация, что Пашинян таки покинул кресло премьера, однако в пресс-службе сразу это опровергли.

Пашинян назвал условие для отставки

Премьер-министр подчеркнул, что подаст в отставку только в случае волеизъявления народа. Об этом сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье в телеграме.

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13 декабря ряд телеграм-каналов сообщил об отставке Пашиняна. Однако пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян назвала эту информацию "настолько несерьезной, что не требует комментариев".

В Армении уже больше месяца требуют отставки премьера

Отметим, что уже более месяца люди в Армении выходят на акции протеста с требованием отставки премьера. Демонстранты остро критикуют подписанное Пашиняном 10 ноября соглашение по Нагорному Карабаху и считают этот шаг фактической капитуляцией в войне.

Так, 10 декабря оппозиция собрала акцию у здания парламента. Самого Пашиняна, спешившего на заседание правительства, забросали яйцами.

Интересно! К отставке Пашиняна даже призвал президент Армении Армен Саркисян.