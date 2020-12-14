Пашинян прощаться с должностью не собирается: армянский премьер назвал условия для отставки
Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на протесты, бушующие в стране. Ранее появилась информация, что Пашинян таки покинул кресло премьера, однако в пресс-службе сразу это опровергли.
Пашинян назвал условие для отставки
Премьер-министр подчеркнул, что подаст в отставку только в случае волеизъявления народа. Об этом сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье в телеграме.
Важно Азербайджан объяснил, почему в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия
13 декабря ряд телеграм-каналов сообщил об отставке Пашиняна. Однако пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян назвала эту информацию "настолько несерьезной, что не требует комментариев".
В Армении уже больше месяца требуют отставки премьера
Отметим, что уже более месяца люди в Армении выходят на акции протеста с требованием отставки премьера. Демонстранты остро критикуют подписанное Пашиняном 10 ноября соглашение по Нагорному Карабаху и считают этот шаг фактической капитуляцией в войне.
Так, 10 декабря оппозиция собрала акцию у здания парламента. Самого Пашиняна, спешившего на заседание правительства, забросали яйцами.
Какова сейчас ситуация в Нагорном Карабахе?12 декабря Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе. Случай нарушения режима тишины подтвердили в Кремле. В зону, где зафиксировали обстрел, отправились российские миротворцы. В Азербайджане подчеркнули, что первыми договоренности нарушили "армянские боевики".
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