На Островах Кука новоизбранный глава правительства Марк Браун назначил себя главой 17 министерств. Кроме этого, премьер-министр является еще и генеральным прокурором в государстве.

Как пишет The Guardian, Марк Браун назначил себя главой министерства иностранных дел, иммиграции, финансов, энергетики и возобновляемых источников энергии, полиции и телекоммуникаций. Чиновник является ответственным и за морские ресурсы, полезные ископаемые и природные ресурсы морского дна, пенсионное обеспечение и внешние острова страны.

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В пресс-службе правительства Островов Кука сообщили, что заместители главы правительства также получили одновременно несколько должностей. Например, вицепремьер Роберт Тайпатау совмещает должности министра транспорта и министра инфраструктуры.

Лидер оппозиции островного государства подчеркнула: такое распределение должностей связано с тем, что премьер-министр не доверяет членам правительства. По ее словам, Марк Браун, вероятнее всего, установил рекорд Островов Кука по количеству портфелей, некогда находившихся у премьера.

"Он возложил на себя огромную нагрузку, поэтому сейчас сложность заключается в том, получат ли эти министерства достаточное внимание от него", – отметила она.

Справка. Марк Браун возглавил правительство в октябре 2020 года после того, как подал в отставку его предшественник Генри Пуна. Он был премьер-министром последние 10 лет.

Что известно о политической системе на островах Кука

Острова Кука имеют статус автономного ассоциированного государства и официально входят в состав Новой Зеландии. При этом правительство страны контролирует все внутренние вопросы. Зато Новая Зеландия отвечает за оборону и международные связи.

Отметим, что в стране проживаются около 20 тысяч человек. Большинство населения – представители народа маори островов Кука, которые близки коренному населению Французской Полинезии и Новой Зеландии.