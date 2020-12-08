Людовик Орбан объявил о своей отставке с поста премьер-министра Румынии. Такое решение он принял после того, как его Национальная либеральная партия проиграла на парламентских выборах.

Орбан заверил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра вновь, сообщает Romania Insider.

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Я сделал все что, мог. Мы сделали все, что могли,

– заявил политик.

Теперь Орбан и его политсила будут пытаться сформировать новую коалицию.

Президент Клаус Йоаннис назначил министра обороны Николае Сиуку временно исполняющим обязанности премьер-министра.

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