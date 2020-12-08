Премьер-министр Румынии Орбан ушел в отставку
Людовик Орбан объявил о своей отставке с поста премьер-министра Румынии. Такое решение он принял после того, как его Национальная либеральная партия проиграла на парламентских выборах.
Орбан заверил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра вновь, сообщает Romania Insider.
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Я сделал все что, мог. Мы сделали все, что могли,
– заявил политик.
Теперь Орбан и его политсила будут пытаться сформировать новую коалицию.
Президент Клаус Йоаннис назначил министра обороны Николае Сиуку временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Выборы в парламент Румынии: основное
- Состоялись 6 декабря.
- Две ведущие политические силы – оппозиционная Социал-демократическая партия и правящая Национальная либеральная партия – заручились поддержкой примерно одинакового количества избирателей.
- Явка составила 31,84%, это низким показателем с 1989 года.
- Интересно, что после закрытия избирательных участков Орбан выразил уверенность в том, что его партия "является победителем".
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