Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий впервые прокомментировал протесты из-за фактического запрета абортов. Он предостерег демонстрантов от "актов агрессии, варварства и вандализма".

Матеуш Моравецкий призвал граждан избегать развития напряженности и отметил необходимость стабилизировать ситуацию, потому что "она недопустима". Об этом пишет Polskie Radio.

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Польский премьер отметил, что из-за массовых собраний людей существует риск роста заболевания коронавирусом, которое может дойти до неконтролируемых масштабов.

Акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимы. Я призываю воздержаться от подобных действий. Недопустимы нападения на людей, церкви, свободу людей с другими ценностями. Исключаем любую агрессию в общественной жизни,

– заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что это может иметь негативные последствия для польского общества, а также призвал местные СМИ не разжигать скандалы и споры вокруг решения конституционного суда.

Глава польского правительства подчеркнул, что решение суда не означает полного запрета абортов. Он рассказал, что в частности прерывание беременности возможно, когда она стала следствием преступления или же существует угроза жизни самой женщины.

"Хочется верить, что все в Польше, как и ранее, считают, что к каждому человеку, независимо от его болезни или инвалидности, нужно относиться с достоинством и уважением", – резюмировал премьер-министр.