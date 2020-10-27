Агрессия и вандализм недопустимы: премьер Польши впервые прокомментировал протесты
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий впервые прокомментировал протесты из-за фактического запрета абортов. Он предостерег демонстрантов от "актов агрессии, варварства и вандализма".
Матеуш Моравецкий призвал граждан избегать развития напряженности и отметил необходимость стабилизировать ситуацию, потому что "она недопустима". Об этом пишет Polskie Radio.
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Польский премьер отметил, что из-за массовых собраний людей существует риск роста заболевания коронавирусом, которое может дойти до неконтролируемых масштабов.
Акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимы. Я призываю воздержаться от подобных действий. Недопустимы нападения на людей, церкви, свободу людей с другими ценностями. Исключаем любую агрессию в общественной жизни,
– заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что это может иметь негативные последствия для польского общества, а также призвал местные СМИ не разжигать скандалы и споры вокруг решения конституционного суда.
Глава польского правительства подчеркнул, что решение суда не означает полного запрета абортов. Он рассказал, что в частности прерывание беременности возможно, когда она стала следствием преступления или же существует угроза жизни самой женщины.
"Хочется верить, что все в Польше, как и ранее, считают, что к каждому человеку, независимо от его болезни или инвалидности, нужно относиться с достоинством и уважением", – резюмировал премьер-министр.
Почему и когда начались протесты?
Еще 23 октября польский конституционный суд практически запретил аборты. Он установил, что прерывание беременности является незаконным даже тогда, когда существует угроза жизни нерожденного ребенка.
Уже 24 октября на улицах разных городов вышли тысячи поляков, которые не согласны с позицией суда. Они ежедневно выходили на демонстрации, перекрывали улицы городов, а в отдельных случаях прибегали и к погромам.