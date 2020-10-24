Украинским военным медикам назначили ежемесячную премию за лечение зараженных COVID-19. Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Из-за определенных нюансов в нормативной базе военные медики не получают 300% доплаты за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Выплаты военным медикам начислят за период со 2 июня 2020 года.

То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года,

– подчеркнул Таран.

Кроме того, министр отметил, что военные медики, которые лечат зараженных COVID-19, будут получать премии на протяжении всего дальнейшего карантина.

Когда медики получат первые выплаты

В приказе о выплатах будут указывать количество суток, время, которые медик потратил на лечение больных коронавирусом, а также размер премии.​ Первые деньги военные медики получат уже в ноябре этого года.

​ Обратите внимание! В апреле 2020 года Кабмин утвердил постановление о доплатах в размере 300% от зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом.