Пренебрежение к избирателям и ухудшение состояния здоровья: законно ли Кернес стал мэром
Геннадий Кернес стал мэром Харькова без присяги – в городе его нет уже несколько месяцев, он в Германии лечится от коронавируса. Тогда члены ТИК сообщили, что за новую присягу мэра подойдет и старая, 10-летней давности.
Це зневага до виборців. До того ж є підозра, що стан Кернеса дуже поганий, якщо він не виходить на зв'язок. Таку думку висловила аналітикиня руху "ЧЕСНО" Ірина Федорів. В ефірі 24 каналу вона розповіла, як можливо, щоб заочно та без складання присяги, стати знову мером.
До теми Кернеса визнали мером Харкова: присягу він не складав
За її словами, у плані заяви, яку має написати кандидат, якого обирають до влади, є примітка: якщо це чинний депутат із мандатом – заяву можна не подавати.
Тут питання не в тому, присягне Кернес ще раз городянам Харкова, чи ні. Річ у тім, що люди обрали мера і не знають ні де він, ні що він. Записати відео чи викласти кілька фото – не проблема у наш час,
– вважає аналітикиня.
Експертка також наголосила, що немає чітко встановленого часу, за який мер міста може на з'являтись у новому кріслі. Наприклад, колишнього мера Ірпеня більш ніж за рік часу у місті не було пів року. Чиновники можуть оформлювати відпустку за свій рахунок, лікарняний і нічого з цим не вдієш.
У якому стані Кернес
Є підозра, що стан Кернеса дуже поганий. Втім, за словами експертки, питання полягає у іншому – що заслужили виборці.
"Вибір Харкова не є сюрпризом. Але коли тебе обирають люди великого міста, перед ними має бути якась публічна відповідальність. Харків'яни самі ж не вимагають, щоб до них вийшли, отже, їм така реальність подобається", – наголосила Федорів.
Результати виборів мера у Харкові / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео: експертка пояснила, чи можна не складати присягу
Чому Кернес не склав присягу
- Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. Згодом стало відомим, що в нього виявили COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
- 10 вересня чиновника госпіталізували в 17-у міську лікарню. Згодом повідомили, що стан Кернеса – стабільно важкий. А уночі проти 17 вересня харківського мера транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
- 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс зазначив, що той отримав негативний тест на коронавірус.
- 3 листопада Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними телеграм-каналами.
- 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня та особисто проведе сесію нової міськради. Він тоді наголошував, що "інші сценарії не розглядають і їх бути не може.
- 2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламенту. Вони дозволили провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.
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