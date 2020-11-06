Практически полное прекращение финансирования обслуживания таких опасных объектов как водохранилища может привести к техногенной катастрофе. Если ситуацию не изменить, она в любой момент может обернуться многомиллиардными убытками и человеческими жертвами.

Об этом говорится в публикации на странице Общественного формирования "Экологический патруль" в Фейсбук.

Активисты "Экопатруля" напоминают: советская власть, создавая водохранилища ценой огромных жертв, осознавала опасность этих объектов – и обеспечивала им тщательный уход. После распада СССР ситуация изменилась. Особенно после проведения реформирования отрасли.

В результате реформирования были существенно сокращены штаты специалистов, ликвидирован флот, заработная плата работников остается на минимальном уровне, и как следствие, пошел отток молодых специалистов, что является проблемой всего водохозяйственного комплекса, где возраст работников превышает 60 лет,

– говорится в заметке.

По мнению активистов "Экопатруля", исследований качества воды, споров вокруг способов ее очистки и дискуссий о целесообразности существования водохранилищ – мало. Особенно на фоне катастрофического недофинансирования отрасли.

"Водохранилища существуют каждый день, каждый день небольшой штат рабочих на антикварном оборудовании 60-х годов ХХ века продолжает обеспечивать их безаварийную работу. Сотни километров дренажных каналов, огромная сеть наблюдательных скважин, мониторинговые работы, ремонт насосных станций и очистка дренажных каналов проводятся почти на энтузиазме работников водохозяйственного комплекса. Почему-то на уровне государства отношение к эколого и техногенно-опасным объектам, которыми по сути являются водохранилища, идет по остаточному принципу", – отмечают активисты.

Они предупреждают: подобная ситуация может привести к техногенной катастрофе.

"Государством выделяются огромные средства на правоохранительную и судебную деятельность, мотивируется это необходимостью обеспечения безопасности граждан в государстве, и при этом, не обращается внимание на обеспечение безопасности тех самых граждан от возможных негативных последствий в случае возникновения аварийных ситуаций на водохранилищах. Государством перестали выделяться средства для расширение мониторинговых работ на водохранилищах, привлечение новейших технологий для моделирования дальнейших негативных явлений, замены оборудования 60-х годов ХХ века на современное оборудование с меньшим энергопотреблением", – констатируют активисты "Экопатруля".

Сейчас в "Экопатруле" призывают все экологические и природозащитные организации присоединиться к кампании по донесению серьезности проблемы до руководства государства.

Если в ближайшие годы отношение государства к этим проблемам не изменится, то нас ожидают катастрофические последствия, ликвидация и устранение которых потребует огромных финансовых ресурсов и может стоить больших человеческих жертв и иметь долгосрочные негативные явления для окружающей среды и экономики. Поэтому призываю коллег-экологов начать дискуссию по этому поводу в средствах массовой информации для донесения этой проблемы до руководства государства,

– отметил автор сообщения.