Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту принять в целом 2 законопроекта о разблокировании работы НАПК. Председатель комитета Анастасия Радина напомнила, что оба документа наработанные межфракционной рабочей группой.

В проекте закона №4470 предусмотрено, что проверку всех деклараций осуществляет НАПК. В то же время введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление. Об этом сообщает 24 канал.

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Другим законопроектом №4471 вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Они касаются особенностей проверки деклараций судей, предложенных в предыдущем законопроекте.

Позиция "Слуги народа"

Как сообщила в эфире 24 канала заместитель председателя Антикоррупционного комитета Галина Янченко, Верховная Рада планирует рассмотреть эти 2 документа на заседании 15 декабря. Впрочем добавила, что пока сложно говорить, примут ли эти законопроекты за основу и в целом. Ведь возможно, что будут правки.

Под вопросом – подписание сразу за основу и в целом. То есть, они сразу заработают, или депутаты решат еще отправить их на второе чтение,

– заметила нардеп от "Слуги народа".

Янченко: Текст проекта закона максимально приемлемый для всех фракций

Она считает, что текст обоих законопроектов максимально приемлемый для фракций. Ведь когда начался конституционный кризис, депутаты внесли около 16 законопроектов. Для того, чтобы объединить все это и прийти к формуле, на которую согласится весь парламент, была создана рабочая группа.

"Сейчас можно сказать, что все депутатские фракции и группы поддерживают то, что представлено в парламенте. Совместное творение всех народных депутатов", – объяснила Янченко.

По ее мнению, "Слуга народа" даст достаточное количество голосов за эти законопроекты. Поэтому во вторник, 15 декабря, эти 2 документа будут проголосованы.

Комментарий депутата "Голоса"

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что представители фракций "Батькивщины" и ОПЗЖ не поддержали решение комитета голосовать за основу и в целом.

Позиция депутатов ОПЗЖ разделилась: часть поддержала, часть – нет. Несмотря на это в Раде может возникнуть предложение принимать закон только за основу, чтобы технически его поправить в процессе,

– предположил нардеп.

И объяснил, что остается мало времени до конца последней рабочей недели в 2020 году. Поэтому очень вероятно, что до января НАПК так и не получит своих полномочий, а соответственно не сможет проверять декларации.

Нас не ждет легкая прогулка, – Юрчишин

"Венецианская комиссия прямым текстом сказала, что за ложь в декларациях при определенных уровнях этой лжи вполне возможно заключение. А Рада его фактически не захотела. Поэтому думаю, что нас не ждет легкая прогулка", – отметил Юрчишин.

Справка. Венецианская комиссия раскритиковала скандальное решение Конституционного Суда и поддержала восстановление декларирования для судей.

Несмотря на это, Юрчишин бы очень хотел верить, что большинство активно включится в то, чтобы закон был принят за основу и в целом. Однако к этому у народного избранника все же остается скептическое отношение.

Как и по поводу Рады успеть до конца года решить третью важную составляющую проблемы конституционного кризиса – то есть усовершенствовали работу КСУ. Ведь рабочая группа начала работу над этим вопросом только сегодня, 10 декабря.

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