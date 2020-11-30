Спикером Белого дома станет женщина, которую российские медиа "травили" из-за Украины: детали
Спикером Белого дома станет Джен Псаки. Ее назначил избранный президент США Джо Байден. Ранее женщину критиковали российские СМИ из-за Украины.
Впервые в коммуникационной команде президента будут работать только женщины, сообщает BBC.
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Что известно о Псаки
- Женщина была руководителем по коммуникациям Белого дома при президенте Бараке Обаме. Ее называли голосом администрации США во времена, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.
- Тогда Псаки делала громкие заявления в поддержку Украины. Женщина открыто заявляла, что Россия использует газ как политическое оружие, перебрасывает войска в Украину и срывает перемирие в феврале 2015 года.
- Так, критику США в отношении действий России озвучивала именно Псаки.
Жесткая критика российских СМИ
За это российские медиа жестко критиковали пресс-секретаря.
Например, вице-премьер Дмитрий Рогозин публиковал видео, подписанное как "Шоу Псаки не хватает закадрового смеха". Журналист Дмитрий Киселев придумал слово "Псакинг", которым обозначал якобы непроверенные заявления американцев.
Как реагировала Псаки
Пресс-секретарь называла оскорбления российских медийщиков пропагандой и связывала это с позицией США в отношении Украины.
Псаки подчеркивала, что такой великой стране, как Россия, не подобает организовывать лживые атаки на представителей Белого дома.
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