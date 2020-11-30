Спикером Белого дома станет Джен Псаки. Ее назначил избранный президент США Джо Байден. Ранее женщину критиковали российские СМИ из-за Украины.

Впервые в коммуникационной команде президента будут работать только женщины, сообщает BBC.

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Что известно о Псаки

Женщина была руководителем по коммуникациям Белого дома при президенте Бараке Обаме. Ее называли голосом администрации США во времена, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Тогда Псаки делала громкие заявления в поддержку Украины. Женщина открыто заявляла, что Россия использует газ как политическое оружие, перебрасывает войска в Украину и срывает перемирие в феврале 2015 года.

Так, критику США в отношении действий России озвучивала именно Псаки.

Жесткая критика российских СМИ

За это российские медиа жестко критиковали пресс-секретаря.

Например, вице-премьер Дмитрий Рогозин публиковал видео, подписанное как "Шоу Псаки не хватает закадрового смеха". Журналист Дмитрий Киселев придумал слово "Псакинг", которым обозначал якобы непроверенные заявления американцев.

Как реагировала Псаки

Пресс-секретарь называла оскорбления российских медийщиков пропагандой и связывала это с позицией США в отношении Украины.

Псаки подчеркивала, что такой великой стране, как Россия, не подобает организовывать лживые атаки на представителей Белого дома.

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