Визит Президента Украины и первой леди Владимира и Елены Зеленских в Лондон британские СМИ оценили очень положительно. Особое внимание мировое сообщество уделило встречи Зеленских с принцем Уильямом и его супругой Кэтрин Миддлтон.

Разговор герцога и герцогини Кембриджских с Зеленскими для королевской четы стал первой официальной встречей с начала пандемии COVID-19. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Обратите внимание Мы привезли из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, – Зеленский

О чем Зеленский разговаривали с принцем Уильямом и женой

Королевский протокол запрещает разглашать детали разговора. Однако Жовква признался, что лидеры Украины и Великобритании говорили "о действительно важных вещах". В частности, о благотворительности. Встреча была теплой и дружественной и длилась гораздо больше, чем изначально планировалось.

Кроме того, Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину. Организовать визит королевских особ в другие страны довольно сложно. Однако в Офисе Президента убеждены, что очень быстро мы увидим продолжение общения между герцогом и герцогиней Кембриджскими и супругами Зеленскими.

Заметьте Владимир и Елена Зеленские прибыли в Лондон: фото встречи с королевскими потомками

Что пишут британские СМИ

Жовква отметил, что пресса Великобритании является эталоном мировой журналистики. Офису Президента было очень интересно узнать реакцию британских СМИ на визит Зеленских в Лондон.

Там пресса очень непростая, чувствует все тонкости и реагирует, если что-то неправильно. Мы провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной,

– подытожил Жовква.

Обратите внимание! Визит Зеленского в Лондон происходил в течение 7 – 8 октября 2020 года. Президент Украины встретился с герцогами Кембриджскими, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В Лондоне Зеленский подписал сверхважные соглашения: