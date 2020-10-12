"Пресса ощущает все тонкости": у Зеленского довольны тем, что пишут британские СМИ о визите
Визит Президента Украины и первой леди Владимира и Елены Зеленских в Лондон британские СМИ оценили очень положительно. Особое внимание мировое сообщество уделило встречи Зеленских с принцем Уильямом и его супругой Кэтрин Миддлтон.
Разговор герцога и герцогини Кембриджских с Зеленскими для королевской четы стал первой официальной встречей с начала пандемии COVID-19. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.
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О чем Зеленский разговаривали с принцем Уильямом и женой
Королевский протокол запрещает разглашать детали разговора. Однако Жовква признался, что лидеры Украины и Великобритании говорили "о действительно важных вещах". В частности, о благотворительности. Встреча была теплой и дружественной и длилась гораздо больше, чем изначально планировалось.
Кроме того, Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину. Организовать визит королевских особ в другие страны довольно сложно. Однако в Офисе Президента убеждены, что очень быстро мы увидим продолжение общения между герцогом и герцогиней Кембриджскими и супругами Зеленскими.
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Что пишут британские СМИ
Жовква отметил, что пресса Великобритании является эталоном мировой журналистики. Офису Президента было очень интересно узнать реакцию британских СМИ на визит Зеленских в Лондон.
Там пресса очень непростая, чувствует все тонкости и реагирует, если что-то неправильно. Мы провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной,
– подытожил Жовква.
В Лондоне Зеленский подписал сверхважные соглашения:
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным секретарем Ее Британского Величества и Кабинетом Министров Украины – соглашение предусматривает кредитные гарантии на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.
- Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией. Зеленский назвал это соглашение историческим для Украины.