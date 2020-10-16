Преступления в Кагарлицком участке: ГБР завершает экспертизы по эпизоду с пытками
Экспертизы по одному из дел о пытках в Кагарлыкском отделении полиции почти завершены. Неправомерные действия полицейских в скандально известном участке расследует ГБР.
Экспертизы – на завершающей стадии
По состоянию на 16 октября досудебное расследование продолжается относительно применения пыток правоохранителями в Кагарлыке в начале января этого года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в ответ на запрос "Радио Свободы".
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В экспертных учреждениях на завершающей стадии находятся несколько экспертиз относительно неправомерных действий полицейских Кагарлицкого отделения полиции, которые предметно касаются эпизода пыток, который имел место с 9 на 10 января,
– рассказали в бюро.
В июле о подозрении сообщили 4 лицам из отделения
Отметим, что по состоянию на июль ГБР сообщило о подозрении четырем работникам Кагарлицкого отделения полиции.
Главное о произволе полицейских в Кагарлыке:
- В конце мая 2020 года в больницу в Кагарлыке из-за избиения и изнасилования обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что это с ней сделали полицейские.
- Проверка подтвердила причастность полицейских к этому преступлению и избиению еще одного мужчины.
- Утром 25 числа 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму задержали.
- В июле стало известно, что пытки в Кагарлыкском отделении происходили еще в январе.
- Среди издевательств, которые применяли полицейские: избиение, перевозка людей в багажнике, применение электрического тока.