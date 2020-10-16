Экспертизы по одному из дел о пытках в Кагарлыкском отделении полиции почти завершены. Неправомерные действия полицейских в скандально известном участке расследует ГБР.

Экспертизы – на завершающей стадии

По состоянию на 16 октября досудебное расследование продолжается относительно применения пыток правоохранителями в Кагарлыке в начале января этого года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в ответ на запрос "Радио Свободы".

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В экспертных учреждениях на завершающей стадии находятся несколько экспертиз относительно неправомерных действий полицейских Кагарлицкого отделения полиции, которые предметно касаются эпизода пыток, который имел место с 9 на 10 января,

– рассказали в бюро.

В июле о подозрении сообщили 4 лицам из отделения

Отметим, что по состоянию на июль ГБР сообщило о подозрении четырем работникам Кагарлицкого отделения полиции.

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