В СМИ назвали первых претендентов на должности министров при президентстве Джозефа Байдена. Некоторые назначения могут быть историческими. Ведь должность главы Пентагона впервые может занять женщина – Мишель Флурной. Также женщина может оказаться и во главе Минфина.

О такой возможной кадровой политике Байдена рассказало издание Politico. Кандидатуры команда демократа выбирала в течение последних нескольких месяцев. К теме Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации, – СМИ Кандидатуры в правительство: Пентагон: бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флурной.

бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флурной. Минфин : одна из представительниц демократов на праймериз Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

: одна из представительниц демократов на праймериз Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард. Министерство труда: еще один соперник Байдена на праймериз Берни Сандерс.

еще один соперник Байдена на праймериз Берни Сандерс. Министерство по делам ветеранов или постоянное представительство США в ООН: экс-мэр города Сат-Бэнд Пит Буттеридж.

экс-мэр города Сат-Бэнд Пит Буттеридж. Госсекретарь: представительница по нацбезопасности при каденции Барака Обамы Сьюзен Райс, экс-министр госсекратаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи. На пост претендует и еще один бывший заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

представительница по нацбезопасности при каденции Барака Обамы Сьюзен Райс, экс-министр госсекратаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи. На пост претендует и еще один бывший заместитель госсекретаря Уильям Бернс. Министерство юстиции: сенатор от демократов Даг Джонс.

сенатор от демократов Даг Джонс. Министерство энергетики: физик-ядерщик Эрнест Монис, который уже был на этом посту при президентстве Обамы. Важно! Джозеф Байден уже объявил о своей победе на выборах президента США. Демократ набрал достаточно голосов выборщиков, до сих пор не обнародовавали результаты в Аризоне, Джорджии, Аляске и Северной Каролине. Однако Дональд Трамп заявляет о многочисленных фальсификациях и намерен обжаловать результаты в суде. Это республиканцы уже сделали в Аризоне. Подробно о выборах президента США в 2020 году можно прочитать здесь.