Претенденты на должности в правительстве Байдена: Пентагон может впервые возглавить женщина
В СМИ назвали первых претендентов на должности министров при президентстве Джозефа Байдена. Некоторые назначения могут быть историческими. Ведь должность главы Пентагона впервые может занять женщина – Мишель Флурной. Также женщина может оказаться и во главе Минфина.
О такой возможной кадровой политике Байдена рассказало издание Politico. Кандидатуры команда демократа выбирала в течение последних нескольких месяцев.
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Кандидатуры в правительство:
- Пентагон: бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флурной.
- Минфин: одна из представительниц демократов на праймериз Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.
- Министерство труда: еще один соперник Байдена на праймериз Берни Сандерс.
- Министерство по делам ветеранов или постоянное представительство США в ООН: экс-мэр города Сат-Бэнд Пит Буттеридж.
- Госсекретарь: представительница по нацбезопасности при каденции Барака Обамы Сьюзен Райс, экс-министр госсекратаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи. На пост претендует и еще один бывший заместитель госсекретаря Уильям Бернс.
- Министерство юстиции: сенатор от демократов Даг Джонс.
- Министерство энергетики: физик-ядерщик Эрнест Монис, который уже был на этом посту при президентстве Обамы.
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