У генпрокурора Ирины Венедиктовой осталось 2 месяца, чтобы показать результат – посадки коррупционеров. В противном случае Новый год она будет встречать уже не в кресле генерального прокурора, на это в интервью британскому BBC намекнул президент Владимир Зеленский.

Претензии к ней те же самые, что и к ее предшественнику Руслану Рябошапке – отсутствие посадок. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Игнорирование громких дел

За полгода на посту к Венедиктовой накопилось много вопросов, в частности – громкое дело "пленок Вовка". НАБУ и САП пытались объявить в нем подозрение судьям скандального Окружного админсуда Киева за попытку захвата власти. Однако Генеральная прокурор больше месяца игнорировала дело.



Генпрокурор игнорировала дело по ОАСК / Скриншот из видео

"Активная работа по делу о преступлениях судей ОАСК и его руководства могла бы привлечь чиновников к ответственности. Однако из ОП и от президента нет никакой реакции на правонарушения, которые озвучили в НАБУ. Это фактически свидетельствует о покрывании деятельности", – сказал бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Слитие" дел НАБУ

Еще больше вопросов к генпрокурору есть по истории с одним из самых громких дел – расследование схемы "Роттердам+". Антикоррупционное бюро заверило, что на этой схеме времен Порошенко структуры Ахметова обогатились на 39 миллиардов долларов.

Однако прокуроры закрыли дело, а Венедиктова отказалась отменить постановление о закрытии. Сейчас расследование пытаются возобновить через Антикоррупционный суд. Эксперты в сфере борьбы с коррупцией утверждают, что Офис генпрокурора "сливает" дела.



Эксперты заверили, что Офис генпрокурора "сливает" дела / Скриншот из видео

"Под давлением общества депутат "слуг" Юрченко все-таки получил подозрение от Венедиктовой, но там должно было быть больше подозреваемых. Просто кто-то слил информацию депутатам, что их ведет НАБУ. Информацию имели только НАБУ и САП, которые ее проводили, и офис Венедиктовой", – отметил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Доведение коррупционных дел до приговора

Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка не уверен, что действующей руководительнице Офиса генпрокурора удастся до нового года продемонстрировать результаты по резонансным делам, как того требует президент.

Он не считает, что любое производство, которое можно характеризовать, как политическое преследование, будет доведено до суда или до судебного обвинительного приговора.

Этот процесс длительный, а соответствующие дела публичные. Я не думаю, что есть достаточно профессиональной специальности, чтобы довести до такой стадии,

– сказал бывший генпрокурор.



Рябошапка не уверен в результатах по резонансным делам / Скриншот из видео

Реакция партнеров Украины

На Банковой все "упреки" в использовании прокуратуры и других силовых ведомств в "ручном" режиме и в собственных политических целях – отрицают.

Впрочем, после того, как парламент создал комиссию для отбора антикоррупционного прокурора, в которую включили непрофессиональных и неопытных людей – от западных партнеров Украины начали раздаваться уже не только вопросы, но и предупреждения. По словам бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, реакция западных партнеров может быть очень жесткой.

Претензии к Венедиктовой: смотрите видео