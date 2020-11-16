Президент Армении Армен Саркисян призвал действующего премьера страны Никола Пашиняна уйти в отставку вместе с его правительством. В то же время Саркисян считает, что готовиться к досрочным выборам должен и парламент Армении.

Президент Армении рассказал, что уже успел провести встречи с парламентскими силами, общественными группами и представителями диаспоры. Большинство, по его словам, выступает за отставку правительства и досрочные выборы парламента. Об этом пишет News.am со ссылкой на видеообращение Саркисяна к народу.

Тем временем В Армении возобновились протесты: что происходит 16 ноября – фото, видео

Имеем взбудораженное общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Нагорного Карабаха имеем гуманитарную катастрофу... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью,

– высказался президент Армении.

Отметим, что 16 ноября в Ереване возобновились протесты. Сотни людей вышли на улицы армянской столицы и требовали отставки Пашиняна. Протестующие выступают против подписанного недавно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Премьер страны Никол Пашинян участвовал в подписании документа.

Интересно, что сам Пашинян пока не собирается уходить в отставку. Он считает, что сейчас его задачей является обеспечение стабильности в стране.

Отметим, что Пашинян пришел к власти в Армении тоже на фоне протестов, в мае 2018 года. Это произошло после того, как люди по всей стране начали выражать свое несогласие из-за назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. После почти месяца протестов люди добились того, что правительство Армении возглавил Пашинян.

Что предусматривает мирное соглашение по Карабаху

В Нагорный Карабах на 5 лет введут российских миротворцев.

Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях.

Состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.

Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.

Армяне считают, что пункты договора являются свидетельством капитуляции Армении.