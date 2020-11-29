Президент Армении призвал правительство Пашиняна уйти в отставку
Президент Армении Армен Саркисян призвал правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном подать в отставку. Все из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Саркисян требует отставки правительства Пашиняна
Саркисян утверждает, что нужно провести новые выборы и референдум по изменениям в конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
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В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение – правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель сильный, он может потом вернуться,
– подчеркнул Саркисян.
По словам президента, во время прошлых выборов, которые состоялись 2,5 года назад, страна была совсем другой.
Что говорит Саркисян о Конституции
Глава Армении заявил, что необходимо создать сбалансированную конституцию, которая не позволяла бы премьер-министру или президенту принимать решения единолично.
Саркисян отметил, что каждая конституция или система правления должна включать противовесы и механизмы сдерживания.
Что этому предшествовало
- Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- В Армении соглашение восприняли как капитуляцию и вышли на протесты. Люди требовали отставки Пашиняна.
- Саркисян тогда тоже призвал Пашиняна уйти с должности.
- В то же время премьер не собирается уходить. Он даже обнародовал дальнейший план действий, который называется "Дорожная карта".
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