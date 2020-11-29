Президент Армении Армен Саркисян призвал правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном подать в отставку. Все из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Саркисян требует отставки правительства Пашиняна

Саркисян утверждает, что нужно провести новые выборы и референдум по изменениям в конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

К теме Президент Армении Саркисян поехал в Москву: первые детали

В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение – правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель сильный, он может потом вернуться,

– подчеркнул Саркисян.

По словам президента, во время прошлых выборов, которые состоялись 2,5 года назад, страна была совсем другой.

Что говорит Саркисян о Конституции

Глава Армении заявил, что необходимо создать сбалансированную конституцию, которая не позволяла бы премьер-министру или президенту принимать решения единолично.

Саркисян отметил, что каждая конституция или система правления должна включать противовесы и механизмы сдерживания.

Что этому предшествовало

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Армении соглашение восприняли как капитуляцию и вышли на протесты. Люди требовали отставки Пашиняна.

Саркисян тогда тоже призвал Пашиняна уйти с должности.

В то же время премьер не собирается уходить. Он даже обнародовал дальнейший план действий, который называется "Дорожная карта".

Подробнее о том, что происходит в Армении, читайте по ссылке.