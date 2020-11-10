Я не участвовал ни в каких переговорах, – президент Армении о соглашении по Нагорному Карабаху
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не участвовал ни в каких переговорах по соглашению о мире в Нагорном Карабахе. Более того, он узнал о договоре из прессы. Сейчас Саркисян инициирует экстренные консультации.
Решение касается всего армянского народа, – Саркисян
К подписанию или даже обсуждению исторического соглашения Саркисяна не привлекли. Об этом президент Армении сообщил в Фейсбуке.
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Я не участвовал ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта – дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений,
– написал Саркисян.
Президент отметил, что инициирует экстренные политические консультации по ситуации.
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