Президент Армении Саркисян поехал в Москву: первые детали
Президент Армении Армен Саркисян 28 ноября отправился в Москву. Армянский лидер совершит частный визит, во время которого планирует обсудить события в Нагорном Карабахе.
Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры в России. Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.
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Президент хочет рассказать землякам о ситуации конкретно в Ереване.
Армянский парламент пока отказался отменять военное положение в стране. По данным местных СМИ, об этом просили у Минобороны Армении. Там настаивают, что сначала необходимо дождаться стабилизации ситуации в Армении.
Что происходит в Армении
- Народ возмущен соглашением о мире в Нагорном Карабахе. Его подписали Армения, Азербайджан и Россия.
- Армяне называют такое решение капитуляцией и требуют пересмотреть соглашение.
- Также люди настаивают, что премьер Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку.
- В то же время глава армянского парламента собирается продолжить работу. Пашинян уже представил для своего правительства дальнейший план действий. Он называется "Дорожная карта" и должен быть реализован до июня 2021 года.
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