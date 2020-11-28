Президент Армении Армен Саркисян 28 ноября отправился в Москву. Армянский лидер совершит частный визит, во время которого планирует обсудить события в Нагорном Карабахе.

Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры в России. Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

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Президент хочет рассказать землякам о ситуации конкретно в Ереване.

Армянский парламент пока отказался отменять военное положение в стране. По данным местных СМИ, об этом просили у Минобороны Армении. Там настаивают, что сначала необходимо дождаться стабилизации ситуации в Армении.

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