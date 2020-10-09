Ильхам Алиев подчеркнул, что не согласен с тезисом "карабахский конфликт не имеет военного решения". Он призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха.

Также президент Азербайджана во время своего обращения к народу дал последний шанс Армении. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ. Важно Пауза в противостоянии: перемирие в конфликте по Нагорному Карабаху могут согласовать в скором времени Главное из обращения Алиева Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем и дает Армении "последний шанс". Также он призвал Армению перейти к переговорам.

Алиев отметил, что азербайджанские войска освободили несколько сел в Нагорном Карабахе, а также город Гадрут. Он подчеркнул, что его войска восстановят территориальную целостность Азербайджана.

в Нагорном Карабахе, а также город Гадрут. Он подчеркнул, что его войска Более того, по мнению Алиева, азербайджанская армия успешно ведет наступление.

Он отметил, что консультации глав МИД Армении и Азербайджана, начавшиеся в Москве, помогут прояснить многое в конфликте Актуально В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои: видео Бои в Нагорном Карабахе: что нужно знать Боевые действия возобновились с 27 сентября, хотя конфликт между Арменией и Азербайджаном длится около 30 лет.

Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга. Однако уже на днях Армения и Азербайджан могут договориться о прекращении боевых действий. Такую информацию распространяют европейские СМИ.

Ранее Алиев отметил, что решение о прекращении огня должно быть согласовано двумя сторонами. Война в Нагорном Карабахе: смотрите видео