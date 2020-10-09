Президент Азербайджана Алиев заявил, что дает Армении последний шанс
Ильхам Алиев подчеркнул, что не согласен с тезисом "карабахский конфликт не имеет военного решения". Он призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха.
Также президент Азербайджана во время своего обращения к народу дал последний шанс Армении. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
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Главное из обращения Алиева
- Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем и дает Армении "последний шанс". Также он призвал Армению перейти к переговорам.
- Алиев отметил, что азербайджанские войска освободили несколько сел в Нагорном Карабахе, а также город Гадрут. Он подчеркнул, что его войска восстановят территориальную целостность Азербайджана.
- Более того, по мнению Алиева, азербайджанская армия успешно ведет наступление.
- Он отметил, что консультации глав МИД Армении и Азербайджана, начавшиеся в Москве, помогут прояснить многое в конфликте
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- Боевые действия возобновились с 27 сентября, хотя конфликт между Арменией и Азербайджаном длится около 30 лет.
- Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга. Однако уже на днях Армения и Азербайджан могут договориться о прекращении боевых действий. Такую информацию распространяют европейские СМИ.
- Ранее Алиев отметил, что решение о прекращении огня должно быть согласовано двумя сторонами.
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