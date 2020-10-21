Президент Болгарии Румен Радев ушел на карантин. Глава страны общался с человеком, больным коронавирусом, поэтому ему пришлось самоизолироваться.

Радев прервал визит в Эстонию

Контактным лицом, которое могло инфицировать Радева, оказался высокопоставленный военный из ВВС. Об этом информирует DW.

К теме Карантин в Европе: какие ограничения действуют в разных странах из-за COVID-19

Из-за угрозы COVID-19 болгарский президент прервал свой визит в Эстонию. Первый ПЦР-тест Радева оказался отрицательным.

Глава государства говорит, что пока никаких симптомов у него нет. Тем не менее он строго придерживается всех советов врачей.

Какова ситуация с коронавирусом в Болгарии

По состоянию на 21 октября в Болгарии выявили 31 863 случая коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных недугом, 1 019 больных. Выздоровели – более 17 тысяч.

В Европе ужесточают карантин

Отметим, что из-за быстрого распространения коронавируса в Европе, ряд стран значительно усилили карантинные ограничения. Первой европейской страной, которая вновь ввела локдаун, стала Ирландия. Жесткий карантин здесь будет действовать в течение 6 недель – до 1 декабря 2020 года.