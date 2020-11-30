Президент Чехии требует предоставить доказательства деятельности российских спецслужб в стране. Милош Земан уже дал соответствующее поручение Национальной Службе безопасности и информации. Такую информацию обнародовали чешские СМИ.

В то же время чиновники Чехии и приближенные к Земану говорят, что ничего не знают об этом поручении. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на три высокопоставленных источника.

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Версия чешских СМИ

Осенью 2020 года президент обратился к руководителю контрразведки Михалу Коуделке с просьбой предоставить доказательства деятельности российских спецслужб в стране. Более того, Милош Земан требовал, чтобы разведка выяснила имена сотрудников спецслужб России и чешских граждан, которые с ними взаимодействуют.

Предполагается, что на предстоящей неделе вопрос об этом рассмотрят на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.

Президент Чехии, кроме того, потребовал от контрразведки сведения, которые подтверждают утверждение американских спецслужб об отмывании "грязных денег" группировками организованной преступности из России, которое происходит в Чехии,

– говорится в сообщении Чешского радио.

Что об этом говорят чиновники

Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек сообщил, что ему ничего не известно о поручении Земана. А представители контрразведки отказались комментировать эту информацию.

Обратите внимание! Контрразведка в своих отчетах ежегодно утверждает, что деятельность российских спецслужб представляет одну из основных угроз для национальной безопасности Чехии.

В октябре 2019 года президент Чехии попросил контрразведку прекратить поиск шпионов из России. Земан посоветовал тогда главе Службы безопасности информации страны Михалу Коуделке заняться расследованием экономических преступлений в республике, а не заниматься поиском иностранных шпионов.