Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 17 октября отправился на карантин. Самоизолироваться ему пришлось из-за заболевания COVID-19 его близкого окружения.

Об этом сообщили в немецком издании Bild. И подчеркнули, что коронавирус подтвердили у охранника немецкого президента.

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По словам пресс-секретаря канцелярии немецкого президента, Штайнмайер уже сделал тест на COVID-19. Однако результат придется еще подождать.

Кто еще из высокопоставленных чиновников Германии был на карантине?

В частности в сентябре самоизоляцию проходил министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Недуг также подтвердили у одного из охранников.

Кроме того, еще в марте у врача канцлера ФРГ Ангелы Меркель подтвердили коронавирус. Сама политик не заболела, но провела время на самоизоляции.