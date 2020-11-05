Парламент может провалить судебную реформу. В фундации Dejure отмечали, что накануне комитет Верховной Рады поддержал схему скандального судьи Вовка по получению контроля за отбором судей.

Нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что он надеется на победу здравого смысла. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Стоит прочитать КСУ – это лишь вершина айсберга: эксперт предостерег о других проблемах

Президент избегает ответственности

По его мнению, избегание ответственности президента Украины может вполне реорганизовать ОАСК уже сейчас. Потери для судебной ветви власти от этого не будет никакой.

Президент старается избегать ответственности, когда игнорирует деяния судей ОАСК,

– подчеркнул Юрчишин.

"Президент умывает руки, рассказывая, что он не может выполнить свою конституционную и законодательную функцию и ликвидировать КСУ полностью", – подтвердил депутат.

Альтернативный проект

По его словам, депутатам предложили поддержать возвращение имитации судебной реформы, то есть фактически переработать законопроект в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Нардеп отметил, что он, как автор альтернативного законопроекта, который содержит много позиций, которые совпадают с рекомендациями Венецианской комиссии, полностью поддерживает такое решение.

"Это даст нам возможность не заниматься имитацией, а реально запустить реформу органов отбора к судебной ветви власти, в частности привлекая международных экспертов", – сказал депутат. Также он добавил, что есть шанс, что его проект закона учтут во время доработок.

Проблема с ОАСК: что известно

Ранее НАБУ заявило, что глава ОАСК Павел Вовк и его подопечные готовят государственный переворот.

Детективы антикоррупционного бюро начали расследование злоупотреблений властью со стороны судей Окружного админсуда Киева.

В ответ суд одобрил решение, которым дал указание отстранить директора НАБУ Артема Сытника. Вместе с тем против него должны возбудить уголовное дело.

Больше новостей об Окружном админсуде Киева читайте по ссылке.