Президент Косово Тачи подал в отставку: причина
Президент частично признанного государства Косово Хашим Тачи 5 ноября подал в отставку. Все потому, что чиновнику предъявить официальные обвинения в совершении военных преступлений.
Ранее Тачи говорил, что уйдет с должности только в случае, если Гаагский суд докажет обвинение Специальной прокуратуры о его причастности к военным преступлениям. Заключение прокуратуры суд подтвердил 5 ноября. Об этом сообщает Кosova Рress.
Читайте также Украина начала признавать паспорта Косово: объяснения МИД
Поэтому на пресс-конференции Тачи заявил, что соблюдает обещание и уходит в отставку после вынесения ему обвинений.
В чем обвиняют Тачи
- Президента Косово обвиняют в совершении военных преступлений.
- 24 апреля генпрокуратура частично признанного государства направила обвинительный акт в специальный суд по Косово.
- В документе говорится о том, что Тачи и еще несколько чиновников подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 10 пунктам: убийства, похищения людей, преследования и пытки и тому подобное.
Кроме того, главу Косово обвиняют в смерти 100 человек – косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, а также политических противников.
Поделиться новостью