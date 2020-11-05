Президент частично признанного государства Косово Хашим Тачи 5 ноября подал в отставку. Все потому, что чиновнику предъявить официальные обвинения в совершении военных преступлений.

Ранее Тачи говорил, что уйдет с должности только в случае, если Гаагский суд докажет обвинение Специальной прокуратуры о его причастности к военным преступлениям. Заключение прокуратуры суд подтвердил 5 ноября. Об этом сообщает Кosova Рress.

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Поэтому на пресс-конференции Тачи заявил, что соблюдает обещание и уходит в отставку после вынесения ему обвинений.

В чем обвиняют Тачи

Президента Косово обвиняют в совершении военных преступлений.

24 апреля генпрокуратура частично признанного государства направила обвинительный акт в специальный суд по Косово.

В документе говорится о том, что Тачи и еще несколько чиновников подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 10 пунктам: убийства, похищения людей, преследования и пытки и тому подобное.

Кроме того, главу Косово обвиняют в смерти 100 человек – косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, а также политических противников.

Обратите внимание! Косово – это частично признанное на Балканах государство. Полному признанию независимости региона мешает то, что его не признает Сербия, от которой государство откололось в 2008 году. Косово в знак солидарности с ЕС и США в 2014 году поддержало введение санкций против России, которая оккупировала территорию Украины. Однако наше государство признает только паспорта граждан Косово, а независимость государства – нет.