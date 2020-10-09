Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра
Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кыргызстана. Кроме того, распускают весь состав правительства.
Правительство и премьер-министра Кыргызстана отправляют в отставку, сообщает пресс-служба президента, пишет 24 канал.
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова,
– говорится в сообщении.
Правительство в полном составе также уходит в отставку. Решение вступает в силу 9 октября.
Согласно указу, должностные лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вицепремьер-министра, вицепремьер-министров, членов правительства, будут продолжать исполнять обязанности до формирования нового состава органа исполнительной власти страны.
Напомним, на фоне протестов 6 октября премьер Кубатбек Боронов подал в отставку. Также с должностей ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей.
Кроме того, о готовности уйти с поста заявил и сам Жээнбеков.