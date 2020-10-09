Президент Кыргызстана готов уйти в отставку, но есть условие
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 8 октября заявил, что готов уйти в отставку. Однако сначала он планирует дождаться стабилизации ситуации в стране.
Жээнбеков уйдет в отставку, когда будут утверждены новые легитимные руководители исполнительной власти. Об этом он заявил в обращении к народу, сообщает DW.
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Для меня никакая должность не выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно скорее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло,
– заявил президент.
Он подчеркнул, что в Кыргызстане необходимо как можно быстрее провести парламентские выборы.
Накануне пресс-служба Жээнбекова сообщила, что президент не собирается добровольно уходить в отставку. Однако уже через несколько часов сам глава Кыргызстана заявил, что готов на решительные шаги и уйдет в отставку, когда страна станет на путь законности.