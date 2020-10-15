Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с премьер-министром от оппозиции Садыром Жапаровым. Стороны, в частности, подняли вопрос отставки действующего киргизского главы.

При каких условиях Жээнбеков уйдет с поста президента

Как отметил действующий президент Кыргызстана, он готов уйти со своего поста после того, как ситуация в стране стабилизируется. А произойдет это только после проведения парламентских выборов. Слова президента передает его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, сообщает "Радио Азаттык".

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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился c Садыром Жапаровым. Во время переговоров премьер-министр отметил, что "президент должен уйти с должности сегодня вечером". Президент Жээнбеков ответил, что "в такой ситуации не готов уйти",

– рассказала Стамалиева.

Также она прокомментировала информацию, которую распространяют СМИ и соцсети, о том, что Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с поста президента "в течение 3 дней".

"Да, Сооронбай Жээнбеков заявлял, что уйдет с поста президента страны, но о каких 3 днях говорят Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем. Ни в одном заявлении президента Жээнбекова и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня ухода с должности", – отметила она.

Добавим, что в ночь на 9 октября Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил, "после того, как будет утвержден легитимных руководителей органов исполнительной власти и страна станет на путь законности, он будет готов уйти с поста президента Кыргызстана".

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Протесты в Кыргызстане: главное

Люди вышли на улицы, ведь считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными – на них победу одержали лишь провластные политсилы.

В конце концов демонстранты захватили здание парламента и офис президента.

Митингующих разгоняли тяжелой техникой и силой. В беспорядках погиб один человек, а пострадавших уже насчитали более тысячи.

Впоследствии ЦИК все же не признал результаты голосования. Между тем Россия, воспользовавшись ситуацией, ввела свою военную базу в Кыргызстане в режим "противодействия терроризму".

Кроме того в стране ввели чрезвычайное положение, а в столице Бишкеке – еще и комендантский час.

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