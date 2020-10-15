Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает свой пост. Свой шаг он объяснил тем, что, несмотря на назначение представителя оппозиции Садира Жапарова премьером, протесты в Кыргызстане не утихают.

Отставка Жээнбекова: что известно

Об этом он заявил в обращении к народу. Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба Жээнбекова, передает 24 канал.

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Как отметил Жээнбеков, он не держится за власть.

Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, который пролил кровь и стрелял в собственных граждан. Поэтому решил уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе,

– заявил пока еще действующий президент Кыргызстана.

Политик добавил, уходит, так как в стране продолжаются протесты. И это происходит, несмотря на назначение оппозиционера Садира Жапарова премьер-министром. На этом фоне он попросил Жапарова и других политиков увести своих сторонников с улиц.

"Сегодня протестующие собираются возле госрезиденции, а силовики с оружием ее охраняют. Военнослужащие и правоохранители обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. Иначе прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться на провокации", – подчеркнул Жээнбеков.

Он покидает пост президента в возрасте 61 года.

Как на отставку Жээнбекова отреагировали в Кыргызстане

После такого заявления президента вышли на площадь возле госрезиденции. Здесь они выдвинули новое требование – о роспуске парламента.

Кто теперь должен возглавить Кыргызстан

Согласно конституции Кыргызстана, в случае отставки полномочия переходят спикеру парламента. 13 октября такую ​​должность занял Канат Исаев из фракции "Кыргызстан" (она входит в правящее большинство и стала одним из лидеров на прошлых спорных выборах).

Предыдущий спикер Миктибек Абдылдаев сообщил о решении уйти в отставку во время заседания 10 октября.

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Что этому предшествовало

В начале октября в Кыргызстане люди вышли на улицы, ведь считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными – на них победу одержали только провластные политсилы.

– на них победу одержали только провластные политсилы. В конце концов демонстранты захватили здание парламента и офис президента.

Митингующих разогнали тяжелой техникой и силой . В беспорядках погиб один человек, а пострадавших уже насчитали более тысячи.

Впоследствии ЦИК все же не признала результаты голосования. Между тем Россия, воспользовавшись ситуацией, ввела свою военную базу в Кыргызстане в режим "противодействия терроризму".

Кроме того, в стране ввели чрезвычайное положение, а в столице Бишкеке – еще и комендантский час.

а в столице Бишкеке – еще и комендантский час. В ночь на 9 октября Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил, "после того, как будет утвержден легитимных руководителей органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, он будет готов уйти с поста президента Кыргызстана".

Правда, вскоре после общения с Жапаровым, он отметил, что пока не готов идти в отставку. А сделает это тогда, когда ситуация в стране стабилизируется и когда проведут новые выборы в парламент.

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