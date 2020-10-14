Президент Кыргызстана Жээнбеков ведет переговоры о собственной отставке
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков проводит переговоры о своей отставке с поста главы государства. К таким переговорам также привлечен премьер-министр от оппозиции Садир Жапаров.
Информацию о проведении переговоров об отставке Интерфаксу подтвердила пресс-секретарь президента Кыргызстана Толганай Стамалиева.
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Премьер-министр Жапаров сегодня озвучил, чтобы президент Жээнбеков ушел в отставку. Переговоры продолжаются,
– рассказала Стамалиева.
К слову, самого Садира Жапарова назначили на пост главы правительства лишь несколько дней назад в результате массовых протестов, которые начались после парламентских выборов.
В политике он уже более полутора десятилетия, но в 2018 году был осужден на 11 лет. Его освободили протестующие, как и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
К слову, именно сегодня, 14 октября, Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министром Садира Жапарова, с которым теперь проводит переговоры о собственной отставке.
Коротко о Жээнбекове:
- Это действующий президент Кыргызстана с 2017 года. До этого в течение полутора лет был премьер-министром.
- До этого вел политическую деятельность на протяжении многих лет. Еще в 1988 году он вступил в КП Советского Союза. Успел поработать губернатором, первым заместителем руководителя аппарата президента, депутатом, министром и тому подобное.