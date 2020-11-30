Сейм Латвии решил не применять ежегодную индексацию к зарплате президента в 2021 году. Все потому, что глава Латвии Эгиль Левитс сам просил не повышать ему зарплату из-за пандемии коронавируса.

Согласно решению сейма месячную зарплату президента не увеличат на 300 евро, как планировалось ранее. Об этом сообщает Delfi.

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Почему президенту Латвии не повысят зарплату

Руководство канцелярии президента направило председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма письмо с требованием не применять ежегодную индексацию к зарплате главы государства. Такое решение было принято на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, зарплату в 2021 году не повысят премьер-министру и министрам Латвии.

Заметим, президентская зарплата в проект бюджета страны составляет 5960 евро в месяц.

Обратите внимание! По состоянию на 30 ноября коронавирусом в Латвии заразились 17 075 человек. Из них 206 больных умерли, а 1795 – уже выздоровели. Сейчас продолжают болеть 15 074.

НАТО просило повысить зарплаты для сотрудников

По данным СМИ, НАТО попросило у своих членов больше денег на повышение зарплат сотрудников. Некоторые страны альянса считают просьбу несвоевременной из-за удара пандемии COVID-19 по экономике.

Зарплаты хотели повысить примерно на 2,2% – это самое большое повышение за последние 4 года.