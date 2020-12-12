Глава Литвы Гитанас Науседа на днях ошеломил не только литовцев, но и жителей других стран. Он отказался от переезда в отдельную резиденцию. А все из-за того, что ее ремонт и обустройство будут стоить неоправданно дорого.

Науседа отметил, что будет проживать до конца своей каденции у себя дома в Вильнюсе. Об этом сообщает литовский Delfi.

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Позиция президента Литвы

Гитанас Науседа считает, что необходимая сумма для ремонта была бы чрезмерной тратой.

Резиденция в Турнишкесе могла стать местом для приема литовских и международных гостей. Но приведенные архитекторами выводы о состоянии здания и возможных вариантах его реновации показали, что необходимая сумма слишком велика, если руководствоваться критериями целесообразности и приоритетов бюджета страны,

– заявил канцлер администрации президента Альге Будрите.

Так, глава страны принял решение оставить в государственном бюджете 359 тысяч евро, предусмотренные на реновацию резиденции.

Что известно о Гитанасе Науседе? Экономист Гитанас Науседа получил кресло президента в мае 2019 года. Он победил на президентских выборах с немалым отрывом от конкурентов, набрав 68,4 процента избирателей. Науседа подчеркнул, что считает действия России в отношении Украины агрессией против другого государства. Он отметил, что отношения с РФ не изменятся пока "ситуация в Украине будет похожа на нынешнюю".

Президентская резиденция в Турнишкесе: главное

Главное здание резиденции построено в 1940 году, всего оно состоит из 3 зданий. Площадь резиденции составляет 323 квадратных метра.

Со времени восстановления независимости Литвы там проживали президенты Валдас Адамкус, Роландас Паскас и Даля Грибаускайте.

В ближайшее время должны инициировать дискуссию о том, как дальше будет использоваться помещение резиденции и прилегающие к ней территории.



Президентская резиденция в Литве / Фото TV3O