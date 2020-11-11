Украине не следует даже думать о военном противостоянии с Россией в ближайшее время. Такое мнение высказал президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфанг Ишингер. Сценарий Азербайджана по Нагорному Карабаху украинцам не подходит.

Украине не удастся повторить сценарий Азербайджана

Применение военной силы на Донбассе может закончиться катастрофой. Об этом Ишингер сообщил в интервью "Европейской правде".

Важно Минские соглашения – не Библия, – президент Мюнхенской конференции призвал их изменить

Даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю – но для вас последствия точно не будут хорошими,

– подчеркнул Ишингер.

Различие между войной между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах и противостоянием за Донбасс между Россией и Украиной – огромная.

"Там говорится о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы", – считает Ишингер.

Украинцам следует идти по пути дипломатии

Более приемлемый вариант для украинцев – долгосрочная дипломатия. Президент Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Донбасс вернется в Украину еще при его жизни – экономическим путем.

Если ваше правительство сможет успешно преодолеть масштабную коррупцию, если вы создадите ситуацию, при которой украинцы будут жить богато – то те, кто живет в Донецке и Луганске, поймут, что продолжение их существования в этих странных образованиях – это плохое решение,

– заявил Ишингер.

Внимание! Мюнхенская конференция по безопасности – ежегодная конференция, которую проводят в Мюнхене с 1962 года. Изначально участниками мероприятия были страны-члены НАТО, эксперты и СМИ. С 1990-х годов участие принимают представители стран Восточной Европы, среди которых – Украина и Россия, а также Китай, Индия, Япония.

Отметим, что украинская сторона предложила в ТКГ "План действий по Донбассу". Он предусматривает прекращение вооруженного конфликта и проведение полной демилитаризации оккупированных территорий. Таким образом, станет возможно проведение на Донбассе местных выборов 31 марта 2021 года.