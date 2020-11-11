Минские соглашения – не Библия, – президент Мюнхенской конференции призвал их изменить
Минские соглашения имеют столько недостатков, что возникают сомнения в необходимости их выполнять. А потому такие договоренности не являются лучшим вариантом урегулирования конфликта на Донбассе.
Такое мнение озвучил президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В интервью "Европейской правде" он сказал, что Минские соглашения нужно менять.
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"Если кто-то сможет предложить лучшую формулу, которая заменит "Минск" – то это замечательно! Почему бы нет? Прошло 6 лет после Майдана, и очевидно, что появилась возможность взглянуть на ситуацию по-новому", – объяснил Вольфганг Ишингер.
По его словам, сейчас эти договоренности являются единственным имеющимся форматом, однако, "это не Библия, и их можно поменять".
Что такое Минские соглашения
Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске между лидерами Германии, Франции, Украины и России для урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате. Прежде всего Минские соглашения являются политическими, а не юридически обязательными документами. Они не ратифицированы Верховной Радой, как международно-правовые договоры.
Что предусматривают
- Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.
- Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.
- Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.
- Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.
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