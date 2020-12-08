Действующий глава Молдовы Игорь Додон таки подписал закон, который ограничил полномочия президента страны. Поэтому из-под подчинения Майи Санду вывели Службу безопасности и информации. Теперь ее будет контролировать парламент.

Конституционный суд приостановил действие закона

Санкционированный Додоном закон обнародовали 8 декабря 2020 года. Об этом информирует Point.news.

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Между тем, Конституционный суд страны приостановил действие документа до окончательного решения суда. К служителям Фемиды обратился депутат партии PAS Сергей Литвиненко.

В суде отметили, в случае если действие закона не остановят, то могут быть последствия – в частности, при назначении председателя Службы безопасности и информации.

Санду требует отставки премьера

Преемница Додона в должности Майя Санду требует отставки молдавского премьера Иона Кику. Если Кику не покинет должность, то, говорит Санду, парламентарии предложат выразить вотум недоверия правительству.

Что известно о резонансных решениях парламента Молдовы

3 декабря парламент принял ряд законопроектов, которые вызвали резкую критику оппозиции.

В частности, ограничили полномочия Санду относительно спецслужбы, а также предложили статус языка межнационального общения для русского языка.

Санду была возмущена действиями законодательного органа. Избранная президентом Молдовы призвала людей выходить на акции протеста.

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