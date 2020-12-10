Президент Молдовы Санду приедет в Украину: когда это произойдет
Новая президент Молдовы Майя Санду согласилась приехать в Украину. Этот визит станет ее первой зарубежной поездкой в должности главы государства.
Приглашение Санду от имени украинского президента передал глава МИД Дмитрий Кулеба, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Важно Украина и Молдова проведут консультации по вопросам интеграции в ЕС, – Кулеба
Украинский министр пообщался с политикиами в рамках своего рабочего визита в Молдову. В частности – поздравил ее с убедительной победой на президентских выборах.
Кулеба подчеркнул, что Санду с нетерпением ждут в Украине в январе 2021 года. Этот визит, по его мнению, позволит создать новый успешный раздел украинского-молдавских отношений.
Заметим, что ранее Санду уже посещала Украину – как глава правительства Молдовы. Она встречалась с президентом Зеленским и даже начала свою речь на украинском.
Тогда она пообещала, в частности, поддерживать Украину на пути к евройской интеграции и освобождения территорий Донбасса от российских войск.
Что известно о Майе Санду
- На выборах бывший премьер Молдовы обошла своего конкурента – действующего президента Игоря Додона на 15%.
- Она станет четвертым президентом страны и первой женщиной на этом посту.
- Санду обещает гражданам бороться с коррупцией. А еще заявляет, что повысит пенсии пожилым молдаванам.
- Кроме того, планирует реформировать систему юстиции и улучшить уровень жизни в молдавских селах.
- Сразу после избрания Санду заявила о намерении наладить отношения с ближайшими соседями Молдовы – Румынией и Украиной.
- Кроме этого, политик готова к прямым переговорам с Путиным. Один из главных вопросов к нему – конфликт в Приднестровье.
Поделиться новостью