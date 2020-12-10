Новая президент Молдовы Майя Санду согласилась приехать в Украину. Этот визит станет ее первой зарубежной поездкой в должности главы государства.

Приглашение Санду от имени украинского президента передал глава МИД Дмитрий Кулеба, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Важно Украина и Молдова проведут консультации по вопросам интеграции в ЕС, – Кулеба

Украинский министр пообщался с политикиами в рамках своего рабочего визита в Молдову. В частности – поздравил ее с убедительной победой на президентских выборах.

Кулеба подчеркнул, что Санду с нетерпением ждут в Украине в январе 2021 года. Этот визит, по его мнению, позволит создать новый успешный раздел украинского-молдавских отношений.

Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Заметим, что ранее Санду уже посещала Украину – как глава правительства Молдовы. Она встречалась с президентом Зеленским и даже начала свою речь на украинском.

Тогда она пообещала, в частности, поддерживать Украину на пути к евройской интеграции и освобождения территорий Донбасса от российских войск.

Что известно о Майе Санду