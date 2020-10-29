Президент Польши Анджей Дуда впервые прокомментировал протесты в стране из-за фактического запрета абортов. По его словам, он понимает женщин, которые митингуют, и готов откорректировать решение.

Президент расстроен ситуацией в стране, но подчеркнул, что против "евгенических абортов". Об этом он заявил в эфире одного из польских телеканалов, передает издание Polsat News.

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Дуда готов работать над решением, которое поможет стабилизировать ситуацию в стране и принесет мир. Он считает, что надо учесть летальные пороки плода.

Если женщина вынуждена родить ребенка, который практически сразу умрет, это принесет ей невероятные душевные и физические страдания,

– подчеркнул президент.

По его словам, он сначала был удовлетворен решением Конституционного суда. Однако надеялся, что будет время для уточнения положений.

Справка. Конституционный суд Польши практически полностью запретил аборты в стране. Они являются противоправными даже в том случае, когда есть угроза жизни нерожденного ребенка. Из-за этого в стране вспыхнули массовые протесты. Больше – смотрите тут.