Президент Польши впервые отреагировал на протесты из-за запрета абортов
Президент Польши Анджей Дуда впервые прокомментировал протесты в стране из-за фактического запрета абортов. По его словам, он понимает женщин, которые митингуют, и готов откорректировать решение.
Президент расстроен ситуацией в стране, но подчеркнул, что против "евгенических абортов". Об этом он заявил в эфире одного из польских телеканалов, передает издание Polsat News.
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Дуда готов работать над решением, которое поможет стабилизировать ситуацию в стране и принесет мир. Он считает, что надо учесть летальные пороки плода.
Если женщина вынуждена родить ребенка, который практически сразу умрет, это принесет ей невероятные душевные и физические страдания,
– подчеркнул президент.
По его словам, он сначала был удовлетворен решением Конституционного суда. Однако надеялся, что будет время для уточнения положений.