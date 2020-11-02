Заседание фракции "Слуга народа" является закрытым, в то же время соответствующая пресс-служба отметила, что Владимир Зеленский должен быть на заседании. Также представители фракции подтвердили, что президент послал им аудиосообщение о ситуации с КСУ.

Фракция "Слуга народа" должна выработать свое решение относительно президентского законопроекта. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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Позиция нардепов от "Слуги народа"

Фракция "Слуга народа" примет свое решение о законопроекте президента "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" на заседании 2 ноября, сообщил нардеп от фракции Виталий Безгин.

Ответная реакция президента имеет право на жизнь. Сейчас в зале заседаний должны ее решить. Однако такие вопросы консенсуса касаются не только фракции "Слуга народа", но и всех проукраинских сил,

– отметил народный депутат.

В то же время нардеп Галина Третьякова отметила, в любом случае должно быть 226 голосов для принятия. Однако у многих людей констатировали коронавирус, поэтому эти голоса будет собрать не легко, отметила она.

Также нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас рассказал ресурсу Pavlovsky News о выступлении Владимира Зеленского на заседании. По его словам, не было никаких возражений и комментариев.

Ионушас уточнил, что некоторые депутаты уже подписали законопроект Дмитрия Разумкова. Однако неизвестно будет ли он вскоре на голосовании в ВР. Нардеп считает, что законопроект президента поставят на голосование в ближайшие 2 – 3 дня.

Что этому предшествовало

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил антикоррупционную реформу. Соответствующая ситуация предоставила украинским властям так называемый зеленый свет по лжи в декларациях.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к электронной декларации. После чего реестр открыли.

Уже 30 октября украинцы вышли на масштабный протест. Соответствующую акцию вызвало недовольство граждан из-за скандального решения КСУ.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Решение КСУ будет иметь негативные последствия для Украины. Оно может привести к потере безвиза и остановить получение транша от МВФ.



КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала