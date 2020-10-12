Действующий президент Таджикистана 68-летний Эмомали Рахмон в пятый раз выиграл президентские выборы 12 октября. ЦИК Таджикистана официально заявила, что Рахмон получил более 90% голосов избирателей.

Что известно о результатах выборов

По данным Центризбиркома Таджикистана, по Рахмона отдали свои головы более 3 миллионов 800 тысяч избирателей. Его главный соперник – Рустам Латифзода – получил лишь 3,03% голосов избирателей, сообщает "Новое время".

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Обратите внимание! Ни одни выборы, на которых победил Рахмон, международные наблюдатели не признали.

Рахмон пока является единственным президентом на постсоветском пространстве, который "правит" дольше, чем Александр Лукашенко в Беларуси. Благодаря изменениям в Конституцию Таджикистана, Рахмон может баллотироваться на пост президента до самой смерти.

Кто еще участвовал в выборах

Рустам Латифзода – кандидат от "Аграрной партии Таджикистана";

Абдухалим Гафорзода – от "Социалистической партии";

Рустам Рахматзод – от "Партии экономических реформ";

Миродж Абдуллоев – от "Коммунистической партии Таджикистана".

Что известно про "вечного" президента Рахмона