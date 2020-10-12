Президент Таджикистана Рахмон выиграл свои пятые выборы
Действующий президент Таджикистана 68-летний Эмомали Рахмон в пятый раз выиграл президентские выборы 12 октября. ЦИК Таджикистана официально заявила, что Рахмон получил более 90% голосов избирателей.
Что известно о результатах выборов
По данным Центризбиркома Таджикистана, по Рахмона отдали свои головы более 3 миллионов 800 тысяч избирателей. Его главный соперник – Рустам Латифзода – получил лишь 3,03% голосов избирателей, сообщает "Новое время".
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Рахмон пока является единственным президентом на постсоветском пространстве, который "правит" дольше, чем Александр Лукашенко в Беларуси. Благодаря изменениям в Конституцию Таджикистана, Рахмон может баллотироваться на пост президента до самой смерти.
Кто еще участвовал в выборах
- Рустам Латифзода – кандидат от "Аграрной партии Таджикистана";
- Абдухалим Гафорзода – от "Социалистической партии";
- Рустам Рахматзод – от "Партии экономических реформ";
- Миродж Абдуллоев – от "Коммунистической партии Таджикистана".
Что известно про "вечного" президента Рахмона
- Рахмон становился президентом в 1994, 1999, 2006 и 2013 годах.
- В 2015 году Рахмон получил пожизненный титул лидера нации.
- В 2016 году в конституцию Таджикистана внесли очень выгодные для Рахмона изменения: с тех пор лидер нации может баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.