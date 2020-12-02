Нелегитимный президент Венесуэлы Мадуро неожиданно назвал условие для своей отставки
Нелегитимный лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку. Он назвал единственное условие, которое сейчас отделяет его от такого шага.
Так, Мадуро пообещал, что уйдет в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах 6 декабря. Об этом он написал в своем твиттере.
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Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента. Я оставляю свою судьбу в руках жителей Венесуэлы,
– говорится в сообщении.
Такое же заявление диктатор сделал на встрече с избирателями в Каракасе.
Что известно о кризисе в Венесуэле: коротко
- В Венесуэле время от времени происходят массовые протесты против политики Николаса Мадуро, которые начались в конце января 2019 года. Тогда тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.
- За 6 лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. По 2018 инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние 5 лет со страны выехали более 3 миллионов человек.
- Оппозицию в стране возглавляет бывший руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы в 2019 году провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канаду, Австралию, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.
- В то же время режим Мадуро активно поддерживает Россия.
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