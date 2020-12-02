Нелегитимный лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку. Он назвал единственное условие, которое сейчас отделяет его от такого шага.

Так, Мадуро пообещал, что уйдет в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах 6 декабря. Об этом он написал в своем твиттере.

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Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента. Я оставляю свою судьбу в руках жителей Венесуэлы,

– говорится в сообщении.

Такое же заявление диктатор сделал на встрече с избирателями в Каракасе.

Обратите внимание! Выборы в Национальную ассамблею (парламент – 24 канал) Венесуэлы состоятся 6 декабря. В них примут участие 107 политических партий и объединений.



Оппозиционный блок вместе с партией екс-спикера парламента Хуана Гуайдо решил не участвовать в выборах.

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