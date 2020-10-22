Вопрос о возобновлении переговоров Украины относительно Будапештского меморандума попал в список тех, которые собираются поставить украинцам 25 октября. Что будет делать официальный Киев после того, как получит результаты опроса, президент Зеленский не рассказал.

Президент говорит, что проводит комплексную работу

Зеленский лишь отметил, что проводится комплексная работа. Об этом он сообщил в интервью нескольким украинским телеканалам, информирует 24 канал.

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У нас не случайно появляются военно-мирские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию,

– сказал Зеленский.

Зеленский о невыполнении обязательств в отношении Украины

Глава государства подчеркнул, что все договоры должны выполняться, в противном случае, Украина не будет постоянно об этом просить.

"Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В ином плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит", – подчеркнул президент.

Опрос проведут одновременно с выборами

Отметим, что о намерении провести 25 октября всеукраинский опрос глава государства сообщил 13 октября. За пределами избирательных участков украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Финансирование мероприятия взяла на себя "Слуга народа". Ранее в ОП сообщали, что результаты опроса не будут иметь прямых юридических последствий.

Что такое Будапештский меморандум? Это международное соглашение, заключенное в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией. Тема договора – дальнейший неядерный статус государства Украина. В соглашении отметили пункты о гарантиях суверенитета и безопасности для Украины. Это международное соглашение, заключенное в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией. Тема договора – дальнейший неядерный статус государства Украина. В соглашении отметили пункты о гарантиях суверенитета и безопасности для Украины.



5 вопросов от президента Зеленского / Инфографика 24 канала