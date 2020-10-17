Президент Украины Владимир Зеленский подытожил свой день в Турции. 16 октября он назвал исторической датой в отношениях двух стран, ведь удалось как никогда ранее далеко продвинуться на пути сотрудничества.

О военном сотрудничестве

"Мы расположены на разных берегах Черного моря, но у нас один попутный ветер", – так написал Владимир Зеленский в телеграм-канале по итогам своего визита в Турцию. Особенно важным, по его мнению, стал прогресс в сотрудничестве в военной сфере.

Самое главное Зеленский и Эрдоган подписали новое военное соглашение: о чем еще договорились президенты

Речь идет о двигателестроении, развитии систем ПВО, совместном судостроении и тому подобное. Турция также поддержала членство Украины в НАТО. Все это зафиксировали в соглашении президентов о стратегическом партнерстве.

Зеленский отметил, что подписание этого договора закрепило общее видение, понимание и дружбу стран.

О войне на Донбассе

Как рассказал Зеленский, турецкий президент Эрдоган знает, что "тишина" в Донбассе крайне важна, и рад, что она держится уже более 80 дней.

Анкара будет способствовать возвращению наших пленных и поддерживает восстановление территориальной целостности Украины,

– подчеркнул президент Украины.

И добавил, что Эрдоган также положительно воспринял идею присоединения Турции к Крымской платформе, "которая может стать площадкой для деоккупации нашего полуострова".

Об экономике

"Движемся к базовой торговой сделке между нашими странами – о свободной торговле", – заявил Зеленский. Причем идет речь о близкой перспективе, и о достижении товарооборота в эквиваленте 10 миллиардов долларов.

Зеленский положительно оценил вклад турецкого бизнеса в финансирование инфраструктурных проектов в Украине: "Мы хотим видеть больше турецких компаний у нас".

Украинский президент убежден, что совместные проекты "точно сделают наши народы богаче, а государства – сильнее".