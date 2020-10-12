Сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что членство в НАТО – это важнейшая поддержка, в которой сейчас нуждается Украина. У нас есть мощная армия, мы обновляем боевую технику, но без международной поддержки этого мало.
Зеленский о перспективах Украины в НАТО
Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями и продолжает идти в Альянс. Об этом Зеленский рассказал в интервью BBС.
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Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО.
– отметил украинский лидер.
Зеленский считает, что если США и страны Евросоюза не хотят потерять Украину, они должны ее поддержать.
На упреки скептиков, которые говорят, что полноправное членство Украины в НАТО и ЕС – это фантастика, у Зеленского есть ответ: когда-то и украинско-российскую войну кто-то считал фантастикой.
Что говорит Зеленский об отношениях между Украиной и Россией
По мнению Зеленского, во времена Советского Союза народы жили бок о бок, и страны уважали друг друга, но сейчас у нас война.
Сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим,
– подытожил Зеленский.
Заметьте Зеленский заявил, что уйдет с должности, если не сможет закончить войну
Украина и НАТО: последние новости
- В сентябре 2020 года Украина, Великобритания и США провели военные учения "Объединенные усилия-2020" недалеко от границы с Крымом. Один из их этапов проходил в акватории Черного моря. Целью учений было выполнить военные задачи в соответствии со стандартами НАТО.
- В октябре 2020 года во время визита в Лондон президент Зеленский отметил, что Украине необходим план действий относительно членства в НАТО.
- В октябре 2020 года Украина и Великобритания договорились, что совместно будут создавать ракетный катер под стандарты НАТО.