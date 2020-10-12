Президент Владимир Зеленский считает, что членство в НАТО – это важнейшая поддержка, в которой сейчас нуждается Украина. У нас есть мощная армия, мы обновляем боевую технику, но без международной поддержки этого мало.

Зеленский о перспективах Украины в НАТО

Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями и продолжает идти в Альянс. Об этом Зеленский рассказал в интервью BBС.

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Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО.

– отметил украинский лидер.

Зеленский считает, что если США и страны Евросоюза не хотят потерять Украину, они должны ее поддержать.

На упреки скептиков, которые говорят, что полноправное членство Украины в НАТО и ЕС – это фантастика, у Зеленского есть ответ: когда-то и украинско-российскую войну кто-то считал фантастикой.

Что говорит Зеленский об отношениях между Украиной и Россией

По мнению Зеленского, во времена Советского Союза народы жили бок о бок, и страны уважали друг друга, но сейчас у нас война.

Сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим,

– подытожил Зеленский.

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