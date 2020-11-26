Президента пытались заманить в коалицию с "За майбутнє", – "слуга народа" Чернев
Президента Владимира Зеленского, вероятно, пытались затянуть в коалицию с "За майбутнє". Группу связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Это происходило еще перед выборами, ведь тогда думали, что "За майбутнє" получит много мандатов в регионах. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью "Цензор.Нет".
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Президента пытались заманить в коалицию "За майбутнє"… Пугали: мол, давайте заходите в коалицию – будем переформировывать правительство в интересах товарища Коломойского,
– рассказал Чернев.
Правда, по словам нардепа, Зеленский отклонил все предложения.
Сколько "нардепов Коломойского" в парламенте
Депутат добавил, что в "Слуге народа" есть 30–45 человек "близких к Коломойскому". По информации политика, они зашли через мажоритарные округа. Всего таких людей в Раде примерно 65.
Какова цель иска ОПЗЖ и "За майбутнє" в КСУ
По словам Чернева, цель иска – развернуть Украину от западного мира к России. В международных организациях, с которыми сотрудничает страна, основной пункт – это борьба с коррупцией. Нардеп отметил, что без антикоррупционных институтов – не будет ничего.
"Вот поэтому они пошли по пути дискредитации. Их основная цель – дискредитация нас перед Западом", – подчеркнул "слуга народа".
Заметим, подробнее о скандале вокруг Конституционного Суда читайте по ссылке.
Решение Конституционного Суда / инфографика 24 канала
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