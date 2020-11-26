Президента Владимира Зеленского, вероятно, пытались затянуть в коалицию с "За майбутнє". Группу связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Это происходило еще перед выборами, ведь тогда думали, что "За майбутнє" получит много мандатов в регионах. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью "Цензор.Нет".

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Президента пытались заманить в коалицию "За майбутнє"… Пугали: мол, давайте заходите в коалицию – будем переформировывать правительство в интересах товарища Коломойского,

– рассказал Чернев.

Правда, по словам нардепа, Зеленский отклонил все предложения.

Сколько "нардепов Коломойского" в парламенте

Депутат добавил, что в "Слуге народа" есть 30–45 человек "близких к Коломойскому". По информации политика, они зашли через мажоритарные округа. Всего таких людей в Раде примерно 65. Джерело: https://censor.net/ua/r3233436

Обратите внимание! Конституционный Суд внес изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях. Иск подали именно партия ОПЗЖ и несколько нардепов от "За майбутнє".

Какова цель иска ОПЗЖ и "За майбутнє" в КСУ

По словам Чернева, цель иска – развернуть Украину от западного мира к России. В международных организациях, с которыми сотрудничает страна, основной пункт – это борьба с коррупцией. Нардеп отметил, что без антикоррупционных институтов – не будет ничего.

"Вот поэтому они пошли по пути дискредитации. Их основная цель – дискредитация нас перед Западом", – подчеркнул "слуга народа".

Заметим, подробнее о скандале вокруг Конституционного Суда читайте по ссылке.



Решение Конституционного Суда / инфографика 24 канала