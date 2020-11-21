В Молдове выбрали нового президента Майю Санду, которая имеет четкую позицию в отношении Крыма. Проевропейская политик публично заявила, что полуостров – это Украина.

Предыдущий президент страны Игорь Додон открыто поддерживал Москву и несколько раз заявлял, что Крым де-факто российский. О том, как Молдова продолжит дружить с Россией и как перезагрузит отношения с Украиной – в программе "Крым. Реалии" на 24 канале.

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Победа Санду

За последние 4 года президенты Украины и Молдовы ни разу не встречались. Все из-за высказываний Додона, что Крым – де-факто российский. Этот тезис он открыто повторял несколько раз.

Я думаю, что пароль "Чей Крым" специально ввели российские элиты для того, чтобы понимать, кто с Россией, а кто – нет. Додон освещал свою российскость номинально,

– отметил директор российского Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Преднамеренный промах

Член политсовета блока Acum platforma da si pas Игорь Гросу заверил: "Игорь Додон сделал серьезный промах преднамеренно, сложно представить, чтобы это было случайно".

Санду – за евроинтеграцию

Санду в молдавской политике – с 2012 года. Ее лозунги – противоположные Додону. В интервью телеканалу Euronews она подтвердила, что выступает за евроинтеграцию.

В прошлом году она несколько месяцев возглавляла правительство Молдавии. За это время, в отличие от тогдашнего президента, официально ездила в Киев и встречалась с Владимиром Зеленским. Она отметила, что уважает территориальную целостность Украины.



Майя Санду и Владимир Зеленский / Фото Офиса Президента

Российские фейки

В предвыборной гонке в молдавских СМИ появилось много фейков относительно Санду. Местные расследователи выяснили, что часть из них запускали из России. За 2 недели до выборов журналисты Rise Moldova опубликовали громкое расследование пророссийских кураторов молдавских политиков: от депутатов местных уровней – до президента. Среди доказательств:

архивы генерала Владимира Чернова;

переписка и звонки Додона.

Какая на самом деле позиция Санду

Несмотря на свою проевропейскую позицию, Санду хочет сохранить хорошие отношения с Россией. Также новый президент говорит о национальных интересах в отношениях с оккупантами и объединении с Молдовой.

Подробнее о том, как Молдова сохранит отношения с Россией и Украиной – смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 21 октября в 20:00.