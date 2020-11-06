В США состоялись выборы президента. Голоса еще считают, но в соцсетях уже знают, кто выиграл – естественно, Пальчевский. Это, конечно, шутка, причем далеко не единственная вокруг исторического противостояния демократа Байдена и республиканца Трампа.

24 канал подготовил подборку забавных шуток и мемов из соцсетей об американских выборах. Примечательно, что среди них нашлось место и для мемов из Украины.

Это тоже смешно "Умер" Кернес, "Поражение Пальчевского" и о динозаврах: как в сети реагировали на местные выборы

Как выглядят выборы в Америке, если следить за ними в соцсетях



Как видят выборы в США пользователи Reddit



"Демократы, республиканцы... А жизнь и дальше жестко меня имеет" / Фото Reddit

Дональд Трамп-младший своим твитом создал мем просто во время выборов. Он опубликовал карту мира, которая, мол, иллюстрирует, что отца поддерживает чуть ли не вся планета.



"Окей, наконец добрался до попытки угадать электоральные предпочтения в мире" / Скриншот

Такой идеей не могли не воспользоваться и другие пользователи твиттера.



"Электоральная карта, где каждый штат из песен Red Hot Chili Peppers голосует за Байдена" / Скриншот



"Многие просили меня угадать результаты выборов" / Скриншот



Как выглядела бы электоральная карта, "если бы выборы выиграла девушка, которая это читает" / Скриншот

Одним из трендов выборов 2020 в США было голосование по почте. Следует заметить, что сначала считают голоса с участков, и только потом – тех, кто голосовал другими способами. А другими способами голосовали в основном демократы, так как республиканец Трамп "всю дорогу" призывал сторонников по почте не голосовать.

Какие последствия? Несколько штатов, где Трамп в первые дни лидировал по подсчетам бюллетеней, "ушли" к Байдену.

Даже молодежный ТикТок содержит мемы о выборах президента США. Один из самых популярных – звук сирены из фильма "Судная ночь" подставляют под кадры с выборов.

Здесь надо напомнить, что в фильме сирена означала начало ночи, в течение которой люди могут делать буквально что угодно – даже грабить и убивать.

Ну и о тяжелом 2020 году – как не вспомнить.



Голосование в 2016 и голосование в 2020 / Скриншот



И мужской вариант такого же сравнение 2016 и 2020 / Скриншот

Как выглядели выборы в США в украинском сегменте соцсетей

Активно обсуждали выборы в США и в Украине, что неудивительно, учитывая, что у нас также выборы – только местные. Самым популярным были мемы о Пальчевском, который громко предсказывал себе победу на выборах мэра Киева, в итоге не набрав и 5%.

К теме Самые смешные мемы недели: Ляшко-супергерой, коты Пальчевского и куда перевели часы



Господин Пальчевский без вариантов получил все голоса выборщиков в США / Фото из телеграм-канала postironicpol



Тем временем господин Трамп уверенно одержал победу на выборах мэра Киева / Фото из соцсетей



Ну а это просто забавно / Фото из соцсетей



История о том, насколько для украинцев важны американские выборы | Фото из твиттера rflxkhn



История о том, что в выборах США и Украины тесть аки нечто общее / Фото из соцсетей



История о том, что долго и холодно, а ведь зима близко / Фото из соцсетей



Но каждая история имеет единственный конец – победу Пальчевского / Фото из телеграм-канала postironicpol



Философские мысли о выборах и додонах от Виталия Чепиноги / Скриншот

К слову, даже в Беларуси не могли удержаться, чтобы не пошутить о борьбе Трампа и Байдена.



У соседей есть простой рецепт выхода из любого кризиса / Скриншот