Президентская кампания Собчак была согласована с Кремлем, – СМИ
Российское издание "Проект", занимающееся журналистскими расследованиями, заявило, что президентская кампания Ксении Собчак в 2018 году была полностью согласована с Кремлем. Цель такого действа – показательно проиграть Владимиру Путину.
По информации журналистов, летом 2017 года Ксения Собчак несколько раз встречалась с Владимиром Путиным. После этих встреч глава государства санкционировал финансирование ее предвыборной кампании Собчак. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".
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Кремль также дал указания Собчак о чем она может говорить во время агитационной кампании, а о чем – нет. Также источник сообщил, что идея выдвижения телеведущей, имеющей скандальную репутацию, принадлежала Юрию Ковальчуку.
Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты выбрали за высокую узнаваемость, но при этом крайне низкий электоральный рейтинг. Среди других вариантов у Кремля были:
- Дмитрий Гудков,
- Антон Красовский,
- Елена Летучая,
- Олег Тиньков.
Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым. Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному. В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь,
– говорится в сообщении.
Сама телеведущая информацию о согласовании своей президентской кампании в Кремле отрицает.
Важно Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Путин
Что стоит знать о выборах президента в России
- Голосование за главу Кремля состоялось в 2018 году. Всего в президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.
- Как ни странно, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,69% избирателей, а это более 56 миллионов россиян.
- А вот Ксения Собчак набрала мизерные 1,68%.