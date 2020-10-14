Российское издание "Проект", занимающееся журналистскими расследованиями, заявило, что президентская кампания Ксении Собчак в 2018 году была полностью согласована с Кремлем. Цель такого действа – показательно проиграть Владимиру Путину.

По информации журналистов, летом 2017 года Ксения Собчак несколько раз встречалась с Владимиром Путиным. После этих встреч глава государства санкционировал финансирование ее предвыборной кампании Собчак. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

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Кремль также дал указания Собчак о чем она может говорить во время агитационной кампании, а о чем – нет. Также источник сообщил, что идея выдвижения телеведущей, имеющей скандальную репутацию, принадлежала Юрию Ковальчуку.

Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты выбрали за высокую узнаваемость, но при этом крайне низкий электоральный рейтинг. Среди других вариантов у Кремля были:

Дмитрий Гудков,

Антон Красовский,

Елена Летучая,

Олег Тиньков.

Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым. Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному. В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь,

– говорится в сообщении.

Сама телеведущая информацию о согласовании своей президентской кампании в Кремле отрицает.

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